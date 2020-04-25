شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض التبرع بالدم بسبب «كورونا» والبنوك تلجأ للحملات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

(التبرع بالدم مش هيضرك اتبرع لأن المستشفيات فيها نقص كبير.. فى مرضى محتاجين الدم كل يوم متبخلش عليهم تبرعك= حياة.. فى فصائل دم كتير ناقصة يا ريت تروح لأقرب بنك دم وتتبرع.. معهد الأورام والمستشفيات الحكومية بتناشد الناس للتبرع بالدم #عشان_الدم_ميقلش).

هذه نماذج من مناشدات كتبها أطباء على مواقع التواصل الاجتماعى تحث المواطنين على التبرع بالدم، وبالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية، التى أقرها مجلس الوزراء لتفادى تفشى الفيروس، ومنها فرض حظر التجول والتباعد الاجتماعى، فقد شهدت بنوك الدم فى عدد من المستشفيات الحكومية تراجع عدد المتبرعين، ما دعا الأطباء والمتطوعين والجمعيات الأهلية ووزارة الصحة إلى حث المواطنين على التبرع بالدم، من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، لتفادى نقص الدم المحتمل فى شهر رمضان.

(#عشان_الدم _ميقلش)، هاش تاج انتشر على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، استخدمه عدد من الأطباء والجمعيات الأهلية ووزارة الصحة على وسائل التواصل الاجتماعى لحث المواطنين على التبرع بالدم؛ خاصة أن شهر رمضان يشهد انخفاضا فى عدد المتبرعين.

«المصرى اليوم»، رصدت تراجع عدد المتبرعين فى بنوك الدم بالمستشفيات الحكومية، واستقبال بنوك الدم للمتبرعين من الأطباء وهيئة التمريض وزائرى المرضى، لتفادى العجز، وهو ما أكده الدكتور خالد عبد الحميد، مدير بنك الدم بمستشفى المنيرة العام، وقال: «الدم مادة لا يمكن تصنيعها والتبرع بالدم هو الوسيلة الوحيدة للحصول عليه، والبنوك الحكومية لا تبيع الدم ولديها إجراءات للتبرع بالدم بشكل آمن، بجانب عمل تحاليل للمتبرع فى مركز التحليل الحكومية».

وأوضح أن هناك شروطا عامة للتبرع بالدم، وهى أنه يجب ألا تقل سن المتبرع عن 18 سنة، ولا تزيد على ٦٠ سنة، ولا يقل وزنه عن 65 كيلو، مع قياس ضغط المتبرع فى البداية، ولا يجب أن يقل ولا يزيد على 130 على 80؛ ثم الإجابة عن عدد من الأسئلة، لمعرفة الحالة الصحية للمريض، إضافة إلى إدخال بيانات المريض على قاعدة بيانات خاصة بالوزارة، مرتبطة بحملة 100مليون صحة، للتأكد من خلوه من الفيروسات.

وأكد «عبد الحميد»، أن الإجراءات تبدأ بالتعقيم وقياس درجة الحرارة للمتبرع ووضع ماسك على وجهه وذلك من التعليمات الجديدة التى تم اتخاذها فى كل بنوك الدم بعد تفشى فيروس كورونا، وهذا ما رصدته «المصرى اليوم»، خلال زيارتها بنك الدم بمستشفى المنيرة، مشيرا إلى أن عمر كيس الدم لا يزيد على 34 يوما، ويتم تحليل الأكياس قبل استعمالها بمعرفة المعامل الحكومية للتأكد من خلوها من فيروسات الكبد الوبائى B-C والإيدز والزهرى، وفى حالة ثبوت الإصابة بأى من هذه الفيروسات يتم إعلام المتبرع وبدء إجراءات العلاج معه.

ثلاجة لحفظ الدم قبل الفحص

وأشار«عبد الحميد»، إلى أن التبرع بالدم بعد تفشى فيروس كورونا أصبح أقل بنسبة كبيرة، فلا يتردد كثير من المتبرعين على بنوك الدم للتبرع، ما جعل بنوك الدم تلجأ إلى دعوة الأطباء والتمريض للتبرع بجانب زوار المرضى أو المترددين على المستشفى فى أقسام الاستقبال، بشرط أن تكون حالتهم الصحية جيدة.

وأكد أن هناك طريقة أخرى تلجأ إليها المستشفيات وتوصى بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وهى التبرع الاستبدالى، من خلال حث المترددين على المستشفى (الأصحاء)؛ مثل أقارب المرضى، على التبرع بالدم مقابل الخدمة التى يحصل عليها هو أو ذووه.

ونفى مدير بنك دم مستشفى المنيرة العام، أن الدم ينقل فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يتأكد بشكل كامل من خلو المريض من الفيروس، قبل التبرع، وبالتالى لا توجد خطورة من التبرع بالدم، لإنقاذ المرضى المترددين على المستشفى.

ويقول «عبد الحميد»: «هناك فئات تحتاج الدم بشكل يومى وهم مرضى الأورام، وبعد انتشار فيروس كورونا ظهرت مناشدات عبر وسائل التواصل الاجتماعى لدعم بنوك الدم بمستشفيات الأورام، لتافدى النقص، ولمحاربة الاستغلال الذى يحدث فى بعض بنوك الدم الخاصة، التى تبيع الدم بمبالغ كبيرة».

كاريمان جمال، مدير بنك الدم بمركز أورام دار السلام، قالت: «مريض الأورام يحتاج الدم بشكل يومى، وبعد تفشى جائحة كورونا وحظر التجول أصبح لدى المتبرعين مخاوف من التبرع داخل المستشفيات، حتى لا يلتقطوا العدوى، وبالتالى جميع بنوك الدم تعانى من نقص الدم وندرة المتبرعين، وقبل أزمة انتشار فيروس كورونا كان يأتى نحو 25 متبرعا يوميا، والآن نظل أياما كثيرة بلا متبرعين وأياما أخرى يأتى متبرع أو اثنان فقط، ما ينذر بأزمة خصوصا خلال شهر رمضان، المعروف بانخفاض معدل التبرع بالدم، وفى حالات العجز الشديد يتم تبادل الدم بين بنوك الدم وبعضها، التابعة لوزارة الصحة.

وأوضحت «كاريمان»، أن جميع العاملين فى المستشفى يسعون إلى حث الناس للتبرع بالدم، بشكل فردى على صفحات التواصل، بالإضافة إلى توعية المتبرعين بأنه لن يحدث لهم أى عدوى من المستشفيات وأن الفيروس لا ينتقل عبر الدم.

أحد المواطنين أثناء تبرعه بالدم

فاطمة شومان، إخصائى بنك الدم بالإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة والسكان، أكدت أن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الدم والدليل هو استخدام بلازما مرضى المتعافين من كورونا لعلاج المصابين بالفيروس؛ خاصة أصحاب الحالات الخطرة، وهذا من وسائل العلاج المجربة عالميا وفى مصر، وبالتالى لا يوجد خوف من انتقال الفيروس من خلال التبرع بالدم.

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فى نهاية شهر مارس الماضى تبنت وزارة الصحة حملة لدعم التبرع بالدم، تحسبا للعجز المتوقع فى رمضان، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لحث المواطنين على التبرع فى بنوك دم المستشفيات.

وقالت «شومان»، تمثل هذه الحملة إجراء احترازيا لتفادى نقص الدم خلال شهر رمضان، الذى يشهد بشكل طبيعى تراجع عدد المتبرعين، بسبب الاعتقاد بأنه لا يصح التبرع أثناء الصيام وهو اعتقاد خاطئ.

ولتفادى النقص دشنت الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته حملة (#عشان_الدم_ميقلش)، ولاقت استجابة؛ خاصة فى المحافظات خارج القاهرة.

وأكدت أنه لم يحدث نقص حتى الآن فى مخزون بنوك الدم أو بنك الدم المركزى؛ لكن هناك انخفاضا فى معدل التبرع بالدم عالميا بشكل عام، وفى مصر بشكل خاص؛ فوصلت نسبة انخفاض المتبرعين إلى 20%، إلا أن المخزون آمن فى جميع الفصائل، بالإضافة إلى مخزون مشتقات الدم، وفى حالة النقص يتم تبادل الدم بين الهيئات الحكومية وبعضها. وعن الحالات التى تحتاج الدم قالت «شومان»، مرضى الأورام والأنيميا بجميع أنواعها وأنيميا البحر المتوسط، ومرضى الفشل الكلوى، ومرضى الكبد، بالإضافة إلى مرضى الحوادث، إضافة إلى أن العمليات والمناظير تحتاج الدم لإنقاذ المريض فى حالة النزيف.

وأوضحت «شومان»، أنه فى حالة التبرع بالدم تطبق توصيات منظمة الصحة العالمية، وقد نفذناها وتم تعميمها منذ انتشار فيروس كورونا، وأكدنا أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الدم، ونبهنا إلى أهمية التباعد وقياس درجة الحرارة للحفاظ على الأطباء والمتبرع، وتنفيذ الحجر على المسافرين لمدة 28 يوما، بجانب تعقيم بنوك الدم.

ونصحت «شومان»، بالتبرع بالدم فى المستشفيات الحكومية وبنك الدم المركزى والمستشفيات الجامعية وأكدت أن بنوك الدم فى مستشفيات (المنيرة- شبرا العام- الخازندارة- منشية البكرى العام)، وتستقبل المتبرعين بشكل يومى، ولديها قدرة على تغطية الطلب بالمستشفيات المحتاجة، لأنهم خط الدفاع الاول لمرضى القاهرة الكبرى، نظرا لأن تلك المستشفيات توفر الدم بالمجان.

نجوى الشافعى، وكيل نقابة أطباء مصر، قالت: «دعت نقابة الأطباء جموع الأطباء لمناشدة المواطنين التبرع بالدم، كما تبنت النقابة حملات لتوفير الدم للمرضى، الذين يحتاجون الدم بشكل شهرى أو يومى»، خصوصا فى حالة العمليات والحوادث، ولفتت إلى أن نقابة الأطباء طالبت بنشر دعوات التبرع بالدم، من خلال المنصات الإلكترونية؛ نظرا لصعوبة النزول إلى الشارع لإعداد حملات التبرع بشكل مباشر مع الناس فى ظل الظروف الحالية.