شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الليمون والبلح فى أول أيام رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأسواق ارتفاعا ملحوظا فى أسعار الليمون ووصل الكيلو إلى 20 جنيها فى أول أيام رمضان لزيادة الإقبال، فيما استقرت أسعار الخضر، وسجلت أسعار الطماطم أكثر من 3 جنيهات لتباع للمستهلك بسعر 5 جنيهات، والفلفل 4 جنيهات، والبصل 2.5 جنيه ليباع للمستهلك بـ4 جنيهات، والخيار 3 جنيهات، والبسلة 4 جنيهات، ووصلت الفاصوليا إلى 7 جنيهات، والبطاطس بـ3 جنيهات، وارتفع سعر البامية إلى 5 جنيهات بسوق الجملة ليباع الكيلو بـ10 جنيهات بالأسواق الفرعية.

ارتفاع أسعار الليمون واستقرار نسبى فى أسعار الخضروات

أما عن أسعار الفاكهة فقد شهدت استقراراً، حيث سجل سعر الموز البلدى 10 جنيهات والبطيخ 6 جنيهات فى الأسواق الفرعية، أما البلح فتراوحت أسعاره بين 10 و18 جنيهاً للكيلو بحسب النوع والجودة، كما تراوح سعر الخوخ من 8 إلى 10 جنيهات والفراولة بنحو 10 جنيهات.

ارتفاع أسعار الليمون واستقرار نسبى فى أسعار الخضروات

وأرجع تجار ارتفاع الأسعار إلى زيادة الإقبال وقيام الأسرة بشراء كل مستلزماتها، وقال على الصعيدى، تاجر، إن الطماطم ستواصل ارتفاعها خلال الأيام المقبلة ثم تنخفض.

ارتفاع أسعار الليمون واستقرار نسبى فى أسعار الخضروات

فى المقابل استقرت أسعار البقوليات نسبياً إذ تراوح سعر كيلو الأرز السائب بين 10 جنيهات و15 جنيها والمعبأ بين 15 و17 جنيها، أما المكرونة السائبة بين 7 و8 جنيهات والمعبأة زنة 300 جرام 3 جنيهات، والعبوة وزن 400 جرام 6 جنيهات بحسب النوع، وقال سعد عادل، تاجر، إن الإقبال على الأرز والمكرونة كان كبيرا بسبب قيام الأسر بتخزينها، وشهدت أسواق الياميش والمكسرات والبلح استقرارا ملحوظا فى الأسعار بسبب ضعف الإقبال عليها، وأكد التجار ضعف الإقبال على الشراء وارتفاع أسعارها وإحجام المستوردين عن شرائها إلى أزمة كورونا والزحام.

ارتفاع أسعار الليمون واستقرار نسبى فى أسعار الخضروات

فى نفس السياق، كشف الدكتور أحمد حسين عبدالمجيد، استشارى التغذية بوزارة الزراعة، عن عدة إجراءات مبسطة للتأكد من جودة سلع رمضان مثل اللحوم والجبن والزبادى والياميش.

ارتفاع أسعار الليمون واستقرار نسبى فى أسعار الخضروات

وأشار «حسين» إلى أن السلع الغذائية المتداولة لها مواصفات والالتزام بها يضمن جودة الغذاء، أما الجبن فيراعى أن يكون اللون ما بين أبيض أو أبيض مصفر فى حالة إنتاجه من لبن بقرى القوام طريا ومتماسكا، وشكل المقطع أملس ناعما غير إسفنجى وخاليا من علامات التعفن، وتابع: «من السلع الياميش والمكسرات وهى تدخل فى صناعة الحلوى، ونظرا لطبيعة المكسرات والياميش فهى عرضة للفساد والتزنخ خاصة أنه أصبح يأتى فى شهر الصيف الذى يتصف بارتفاع نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة وهى من الظروف التى تساعد على إفسادها وتلفها حيث ينصح بشراء المكسرات بكميات محدودة وتخزينها بمكان جاف بعيداً عن الرطوبة والأتربة والحرارة والشمس، ويفضل داخل ثلاجة فى عبوات جافة»، محذراً من فرم المكسرات وتركها خارج الثلاجة لفترة طويلة دون استخدامها لصنع الحلوى مما يعرضها للتلف‏، ‏‏والتأكد من تاريخ الإنتاج.

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استقرار أسعار الفاكهة وبعض الخضروات فى الأسواق

وفى بنى سويف، أعلن الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، توفير السلع بأسعار مناسبة للجمهور من خلال زيادة المعروض منها، وإقامة معارض أهلا رمضان، والتى تبدأ فيها أسعار الطماطم من جنيه واحد إلى 4 جنيهات، فى 6 معارض لبيع الخضر والفاكهة.

استقرار أسعار الفاكهة وبعض الخضروات فى الأسواق