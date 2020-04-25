شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ممرض و6 من أسرة مسعف بفيروس «كورونا» في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت الدكتورة نشوى رحيم، مدير الإدارة الصحية في مركز طامية بالفيوم، أن نتائج العينات المسحوبة من 7 حالات أظهرت إيجابية إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».
وأوضحت أن من بين المصابين 6 من أسرة مسعف من قرية الروبيات، أصيب منذ يومين وجرى نقله إلى مستشفى العزل، هم والداه و3 من أشقائه وعمه، والحالة السابعة لممرض بمستشفى طامية المركزي
وأشارت إلى إرسال سيارات الإسعاف لنقل الحالات المصابة إلى مستشفى العزل في المنيا، وأن لجنة مشكلة من فريق الترصد والطب الوقائي والعلاجي بالاشتراك مع مجلس المدينة انتقلت إلى قرية الروبيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم وتطهير القرية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
4,319
-
تعافي
1,114
-
وفيات
307
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة ممرض و6 من أسرة مسعف بفيروس «كورونا» في الفيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.