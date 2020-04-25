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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع التزام أهالي قرية الزعفران بالعزل الصحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مواصلة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة فرض العزل الصحى والأمني على قرية الزعفران التابعة لمركز ومدينة الحامول، ونشر الوعى لدى المواطنين، بضرورة تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن الجميع داخل القرية ملتزم تمامًا بقرار فرض العزل، وتعاونهم مع رجال الشرطة، مؤكداً أن الهدف الأساسي في اتخاذ قرار عزل القرية هو تقليل الحركة داخلها للتأكد من سلامة وصحة الأفراد.
وأكد على المتابعة اليومية لأعمال التطهير والتعقيم بالقرية، وتوافر كافة الأدوات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم في الشوارع والمنازل والمباني بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها، فضلاً عن رفع المخلفات بالسيارة المكبس، والتخلص منها بإرسالها إلى مدفن مطوبس الصحي، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
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