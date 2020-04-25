شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف السياحية» يكشف عن خِطة لـ«التشغيل الآمن» خلال مواجهة «كورونا» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الاتحاد المصري للغرف السياحية عن خطة التشغيل السياحي الآمن من خلال تطبيق حزمة تدابير احترازية وإجراءات وقائية وصحية بغرض العمل في ظل استمرار أزمة فيروس «كورونا» المستجد وآثارها السلبية الجسيمة على القطاع السياحي المصري.

وحرص الاتحاد المصري للغرف السياحة وغرفة المنشآت الفندقية على إعداد رؤية وخطة عمل تضمن حزمة من التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة الوقائية يلتزم بتطبيقها المنشآت، التي ترغب في العمل خلال الأزمة الراهنة لضمان سلامة السائحين والعاملين بالقطاع وتهدف إلى تحقيق التشغيل السياحي الآمن بما يحقق عودة التشغيل السياحي تدريجيًا، والحد من الخسائر الجسيمة التي يتعرض لها القطاع.

وتتضمن الخطة التي تنفرد «المصري اليوم» بنشر تفاصيلها إجراءات الوقاية لخدمات الإشراف الداخلي والمغسلة تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى، واتباع تعليمات وزارة الصحة، ويجب تنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والحمامات العامة باستخدام المطهرات الموصي بها وفقًا لوزارة الصحة، ويتم تطهير المرات بشكل يوم، كما يتم تطهير الغرف بالكامل بعد مغادرة النزلاء، وتوفير آلة البخار لتطهير الأثاث والأقمشة ويتم تنظيف المفروشات المتسخة وإبقاء مياه حمام السباحة في درجة حرارة عالية، كما يتم تطهير المغسلة بعد إتمام عملية الغسيل اليومية.

كما تشمل الخطة الإجراءات الوقائية الخاصة بقسم الأغذية والمشروبات بالمنشآت الفندقية ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف بين طاولات الطعام ويتم وضع المقاعد داخل المطعم وفقًا لعند نزلاء الغرفة الفعلي، ويفضل أن تكون عدد 2 نزيل فقط لكل طاولة مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 4 كراسي وتطهير المطعم بالكامل بعد كل وجبة وتطهير جميع الأطباق والأواني الفضية والأواني الزجاجية والتأكد من توافر لافتات «لا تلمس الطعام باليد» على بوفيه الطعام، ووضع مواصفات للبوفيه لتأكيد الطهي الوقتي للطعام وتجهيز البوفيهات الملائمة لذلك.

وتشمل إجراءات الوقاية لخدمات الإشراف الداخلي والمغسلة تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى وإتباع تعليمات وزارة الصحة ويجب تنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والحمامات العامة باستخدام المطهرات الموصى بها وفقا لوزارة الصحة ويتم تطهير المرات بشكل يوم كما يتم تطهير الغرف بالكامل بعد مغادرة النزلاء وتوفير آلة البخار لتطهير الأثاث والأقمشة ويتم تنظيف المفروشات المتسخة وفر حمام السباحة في درجة حرارة عالية كما ويتم تطهير المغسلة بعد إتمام عملية الغسيل اليومية.

وتشمل الإجراءات الوقائية الخاصة بقسم الأغذية والمشروبات بالمنشآت الفندقية وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف بين طاولات الطعام ويتم وضع المقاعد داخل المطعم وفقا لعند نزلاء الغرفة الفعلي ويفضل أن تكون عدد 2 نزيل فقط لكل طاولة مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 4 كراسي، وتطهير المطعم بالكامل بعد كل وجبة وتطهير جميع الأطباق والأواني الفضية والأواني الزجاجية، والتأكد من توافر لافتات «لا تلمس الطعام باليد» على بوفيه الطعام، ووضع مواصفات للبوفيه لتأكيد الطهي الوقتي للطعام وتجهيز البوفيهات الملائمة ذلك.

وتشمل التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بالمطارات تعقيم كامل للطفرة من الداخل والخارج قبل الاقلاع وقياس درجات حرارة الركاب قبل الاقلاع وعمل الاختبار السريع (Rapid Test) وتوزيع القناع الوافي والقفازات على الركاب وطقم الطائرة عند دخول المطار وارتداء القناع الوافي والقفزات لجميع العاملين بالمطار وتطيم جميع اماكن التلامس ودورات المياه بصورة دورية وتعقيم جميع الأمتعة عند الوصول وتزويد المطارات بجهاز التعقيم، وتعقيم الباصات والسيارات الخاصة بنقل المسافرين والزام جميع السائقين بارتداء القناع الواقي والقفازات واتباع التخلص من وسائل الوقاية بطريقة آمنة.

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كما تضمن الخطة الحصول على شهادة التشغيل السياحي الآمن يتم إصدار شهادة اعتماد المنشآت الراغبة في العمل وفقا لخطة التشغيل السياحي الأمن مع إجراء مراجعة شاملة، للتأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الوقائية المقررة، وتتم المراجعة من خلال شركات متخصصة مسؤولة عن سلامة شهادة الاعتماد، وتمنح المنشأة المعتمدة علامة سياحية دعائية تسمي ( منتجع صحي آمن ) قابلة للتوثيق في مصر والخارج تهدف للترويج للسياحة المصرية حال فتح الأسواق السياحية الخارجية.