شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير: الصيام يؤدي إلى زيادة التقوى وإضاءة ما أظلم في النفس البشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورة آمنة نصير استاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، إن شهر رمضان أفضل ما يمارس فيه العبد حالة الحساب النفسي، مضيفة «يجب على كل إنسان أن يأوي إلى ركن هادئ في المنزل ليحاسب النفس فيما فعلته».

وتابعت خلال لقائها مع برنامج «نور النبي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حساب النفس يساعد في التخلص من الركام في داخل الإنسان الذي قد يسبب له اليأس وحالة من عدم التوازن.

وأضافت نصير أن الصيام يؤدي إلى زيادة التقوى وإضاءة ما أظلم في النفس البشرية .

وأوضحت أن النبي صلى الله عليه وسلم عند التأمل في حياته نجده انتقل من كفالة جده إلى كفالة عمه إلى فاطمة بنت أسد نجد أنها رعاية إلهية أمدته بالنور الذي صحبه في كل هذه المراحل.