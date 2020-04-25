شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، مساء السبت، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، بعد تحسن الأحوال الجوية.
وأكد المركز في تصريحات صحفية، السبت، انتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الاحمر، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.
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