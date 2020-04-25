أخبار مصر | الخميس.. استجوابات للمشاهير في أولى حلقات "خط أحمر" مع محمد موسى

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الخميس.. استجوابات للمشاهير في أولى حلقات "خط أحمر" مع محمد موسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الإعلامي محمد موسى، مذيع برنامج "خط أحمر"، إلى فضائية "الحدث اليوم"؛ لتقديم برنامجه يومي الخميس والجمعة، من الساعة السابعة إلى الثامنة مساء؛ وذلك أثناء شهر رمضان، بدءًا من الخميس المقبل خلال الأسبوع الجاري؛ وذلك بعد اتفاقه مع النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب ومالك القناة.

وقال موسى، إنه اتفق مع خالد محي الدين التنفيذي للقناة على إحداث طفرة في برنامجه الذي يعتمد على فتح الملفات الهامة والتي تهم المواطن من الدرجة الأولى؛ مشيرا إلى أنه يعكف هو وفريق عمله لتجهيز وتصوير حلقاته المسجلة والتي ستذاع خلال شهر رمضان.

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وأشار، إلى أن حلقات البرنامج خلال الشهر الكريم ستكون استكمالا للموسم الثالث لبرنامجه الذي يستضيف فيه مشاهير الفن والرياضة والسياسة ويستجوبهم من خلال فتح الصندوق الأسود لحياة كل ضيف يحل على البرنامج منهم.

وأضاف موسى، أنه سيعكف خلال الفترة القادمة لتطوير المحتوى الذي يقدمه ببرنامجه وذلك للتجهيز لفترة ما بعد شهر رمضان المعظم حيث سيعود البرنامج بفورماته الأساسية كأحد برامج التوك شو الأسبوعية التي تركت بصمة واضحة بمعظم القنوات التي عرض بها البرنامج علي مدار عدة سنوات.

والجدير بالذكر أن خط أحمر كان يذاع على شاشة فضائية "الحدث اليوم" في بداية إطلاقها وظل بها قرابة العام ونصف ثم انتقل منها إلى فضائية "العاصمة".