أخبار مصر | السياحة والآثار: بحث وحل 100 مشكلة للعاملين بالفنادق

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: بحث وحل 100 مشكلة للعاملين بالفنادق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الخط الساخن لتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي، ما يقرب من ٢٠٠ شكوى معظمها يخص مستحقات العاملين فى القطاع السياحي، وذلك خلال خلال الأسابيع الأولي من تفعيل وزارة السياحة والآثار هذه الخدمة على الرقم ١٩٦٥٤.

وقامت الوزارة بالانتهاء من بحث وحل أكثر من ١٠٠ شكوى، وقامت الفنادق محل الشكوى بالالتزام بدفع مستحقات كافة العاملين بها، وتقوم الوزارة حاليا بالنظر فى باقي الشكاوى تمهيدا لحلها.

وعقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات تفعيل الخط الساخن، وأهمية الدور المحورى لهذا الخط ووصفته بأنه بمثابة غرفة عمليات لتلقي أي طلب أو شكوى طارئة تخص العاملين بالقطاعز

ويتلقى الخط عشرات الشكاوى والاستفسارات من العاملين بالقطاع يوميًا، ويتم العمل علي حلها من خلال فريق عمل متخصص يعمل علي تذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع.

وخلال هذا الاجتماع تم استعراض ومناقشة آلية العمل المتبعة واستحداث آليات جديدة للإسراع في التحقق من الشكاوى المقدمة، وسرعة التعامل معها وتقديم الحل الفوري لها.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة لا تزال تتلقى شكاوى العاملين بالقطاع السياحي من خلال خدمة الخط الساخن طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ٥ مساءً، ويتم اتخاذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة تفاصيل شكواه أو استفساراته لعرضها على القطاع المختص بالوزارة والتحقيق فيها والوصول إلى الحل المناسب.

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ويعتبر هذا الخط بمثابه منفذ وآلية تواصل سريعة وبسيطة مع العاملين بالقطاع السياحي ليتم الاستماع إلى أفكارهم وآرائهم وشكواهم.

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