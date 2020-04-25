أخبار مصر | وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على دعوات الكثيرين بالعمل على إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها باختبارات قدرات.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريح صحفي عبر حملة "معًا نستطيع" التعليمية: "لن يكون هناك امتحان قدرات لأنه ببساطة يحتاج إلى أكثر من عام لإعداده وهذا شأن التعليم العالي".

وأضاف الوزير: "إذا لم تقوم الامتحانات سوف يعيدون السنة ولن يدخلوا أي جامعة".

وقالت "معا نستطيع"، في بيان صحفي: " معا نستطيع دائمًا تقف ضد الشائعات وكل من يروج لها وكان لـ معا نستطيع الدور الأكبر لوقف أكاذيب أحد المحامين، وسنتظل دائمًا صوت أولياء أمور مصر".

وكانت قد عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرار على جميع المديريات التعليمية علي مستوي جمهورية مصر العربية بشأن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي.

وقالت الوزارة إنه إيماء إلى الاستفسارات التي استقبلتها الوزارة من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في مادة أو بعض المواد في الفصل الدراسي الأول لظروف مرضية أو قهرية ويستفسرون عن كيفية اداء الامتحان في المواد التي تغيبوا فيها.

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وأشارت الوزارة، إلى أنه بعرض الموضوع على مدير المركز القومي للامتحانات أن مدى إمكانية عقد اختبار تكميلي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام فقد أفاد بأنه يتم تكليف الموجهين الأوائل بالمديريات التعليمية بإعداد اختبارات تكميلية للطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول.

وقالت، إنه إذا تغيب الطالب عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مرضي أو قهري يتم عقد اختبار تكميلي له عقب امتحان الفصل الدراسي الثاني.

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها إن المنصة الإلكترونية أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب على مستوي جمهورية مصر العربية لعقد الامتحانات الإلكترونية والتي سوف تبدأ ٢٩ أبريل الجاري لكل من طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي وتنتهي في مايو.

وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي، هي اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ليس لها درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، امتحان مادة التاريخ إلكترونيًا اليوم الثلاثاء، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020، حيث نجح 545 ألف طالبطالبة في تأدية الامتحان اليوم حتى الساعة الواحدة ظهرًا، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 إبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.

وقالت الوزارة: إنها عقدت الامتحان تجريبي لاختبار تحميل أقصى عدد من الطلاب لمعرفة السعة المناسبة للطلبة من الشبكات المنزلية والمحمول.