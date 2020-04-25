أخبار مصر | سيناء طريق الأنبياء.. أرض تحدث عنها العالم وقدستها الأديان

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر سيناء طريق الأنبياء.. أرض تحدث عنها العالم وقدستها الأديان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيناء بقعة طاهرة مباركة منذ نشأتها وحتى الآن، وهي خالدة الذكر، وكل كتب تاريخ العالم تعرفها أكثر من أي مكان في العالم، وكل شبر منها مشى فيه نبي أو ولي أو قضى فيه شهيد، ويكفي سيناء شرفًا أنها البقعة الوحيدة في الأرض التي تجلى الله عليها بالبقعة المباركة، وأقسم بها الله تعالى في سورة التين والزيتون فقال "والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين"، وطور سيناء هو جبل الطور المعروف.

يقول مجدي شاكر كبير أثريين، ذُكرت سيناء في جميع الكتب السماوية كلها فقد ورد ذكرها في سفر الخروج وفي كتابات المسيحيين الأوائل وفي القرآن الكريم وردت إشارات ترفعها لدرجة القداسة ففيها الوادي المقدس طوى الذي أقسم به الله أكثر من مرة وأدخلها الله في قسمه العزيز في سورة التين وسورة المؤمنون (الآية ٢٠).

أما جبل طور سيناء ذلك المكان المقدس فقد ذكره الله في القرآن إحدى عشر مرة وهو تكريم لم تحظ به أي بقعة على سطح الأرض حيث حدثت فيه أن رفعه الله فوق بني إسرائيل عندما جادلوا سيدنا موسى عليه السلام وعاندوه وظل الجبل فوقهم كأنه سحابة ينتظر أوامر الله لينطبق عليهم، وتلقى عنده موسى ألواح الشريعة وسمى بجبل الطور وجبل موسى والشريعة وحوريب والأقرب جبل سربال.

وأضاف شاكر، وفي سيناء المكان الذي كلم الله فيه موسى وتلقى عنده ألواح الشريعة والمكان الذي انفجرت فيه اثنتى عشر عينا، والمكان الذي دك الله فيه الجبل فخر موسى صعقًا، وربما المكان انشق فيه البحر لموسى وقومه، وبها كثير من الأماكن تحمل أسماء من قصة موسى عليه السلام وفرعون مثل "عيون موسى، حمام فرعون، هضبة التيه، جبل المناجاة، الوادي المقدس طوى".

سيناء في مصر القديمة وتابع شاكر، سيناء قديمًا اسمها مشتق من اسم إله القمر البابلي "سين" الذي عمت عبادته في فلسطين وغرب أسيا والإله صفدو الذي وجد اسمه منقوشًا على أحجار معبد سرابيط الخادم في جنوب سيناء وعبدت فيها الربة حتحور ربة الفيروز والجمال حيث أقيم لها معبد في منطقة سرابيط الخادم وهي ربة الفيروز حيث كانت سيناء مصدر لمعدن النحاس والملخيت والفيروز في جنوب سيناء. المصري منذ وجوده على هذه الأرض أدرك أهمية حدود بلاده، فمصر هي الدولة الوحيدة التي لم تتغير حدودها منذ نشأتها وأدرك أن تأمينها مهمة مقدسة، خاصة بعد تجربة غزو الهكسوس فأقام حائط الأمير امتد حتى رفح وجعل له بوابات للتحكم وتأمين الداخلين وذكر اسم الحائط في بردية سنوهي. مكانتها الروحية