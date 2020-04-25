شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يهنئ المصريين بـ«تحرير سيناء الـ38»: «كل عام وأنتم بخير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بأرق التهاني لجموع المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء الثامن والثلاثين. ووجه «هيكل» في تصريحات صحفية، السبت، كل «التحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة، الذين خاضوا أشرف المعارك وضحوا بأروحهم في سبيل أن يحيا هذا الوطن في عزة وكرامة.. كل عام وأنتم بخير». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 4,319

تعافي 1,114

وفيات 307

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