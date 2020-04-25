شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: تطهير أكثر من 9 آلاف منشأة حكومية.. ومستمرون لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الاستمرار في تنفيذ حملات التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح الحكومية ومواقف السيارات والشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار الجهود التي تتم من قبل المحافظة لمواجهة فيروس «كورونا» حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وقال «رحمي» في تصريحات صحفية، السبت، إن تلك الحملات أسفرت عن رش وتطهير 9974 منشأة حكومية خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتي 22 ابريل الجاري، شملت 4022 شارع وميدان، و308 سوق، و734 موقف، و2164 مسجد، و59 كنيسة، و1703 منشأة تعليمية، و609 منشأة صحية، و121 قسم شرطة، و236 بنك و18 محكمة.

وأضاف أن عمليات التطهير تتم بصفة دورية مكررة، مشيدًا بدور رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والطب البيطري، والحماية المدنية، والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمجتمع المدني، لافتا إلى أن كمية الكلور المستخدمة في عمليات التطهير بلغت 217،435 لتر.