شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «جاسمين» ببطولة العالم للكاراتيه عبر الإنترنت.. وشقيقتها في المركز الثالث (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت اللاعبة جاسمين عمرو عبدالحميد، لاعبة نادي شرم الشيخ الرياضي، على المركز الأول تحت ١٠ سنوات في البطولة الدولية التي نظمتها «سبورت داتا» عبر الإنترنت عن طريق عرض عبر الفيديو على موقعها بالشبكة العنكبوتية.

وشارك في المسابقة ٣٩٥ لاعبًا دوليًا من ١٥٧ نادي يمثلون ٥٢ دولة حول العالم، واهتمت اللاعبة بالاستمرار بتمارينها داخل منزلها بسبب تداعيات أزمة فيروس «كورونا».

كما حصلت شقيقتها فيروز عمرو، لاعبة نادي شرم الشيخ الرياضي، على المركز الثالث تحت ١٣ عامًا للبطولة الدولية التي، نظمتها «سبورت داتا» عبر الإنترنت بسبب تداعيات تفشي فيروس «كورونا».

من جانبه، هنأ محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، السبت، البطلتين بالفوز، ورفع اسم مصر وجنوب سيناء عاليًا في المحافل الدولية.

فوز بطلة كاراتيه شرم الشيخ جاسمين عمرو عبدالحميد وشقيقتها فيروز عمرو عبد الحميد ببطولة العالم عبر الانترنت علي مستوي العالم

فوز بطلة كاراتيه شرم الشيخ جاسمين عمرو عبدالحميد وشقيقتها فيروز عمرو عبد الحميد ببطولة العالم عبر الانترنت علي مستوي العالم

بطلة الكاراتيه جاسمين عمرو عبد الحميد

بطلة الكاراتيه فيروز عمرو عبدالحميد