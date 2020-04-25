شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوعين من تعليقها.. محافظ البحر الأحمر يقرر استئناف الرحلات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، السبت، قرارا باستئناف الرحلات البحرية للمراكب السياحية في جميع مدن المحافظة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تطهير وتعقيم هذه المراكب بشكل مستمر.

وأوضح المحافظ أن القرار يشمل السماح لمراكب الركوبة بالأجر والنزهة بعودة العمل، مع استمرار تعليق عمل جميع أنشطة (غطس- سنوركل- كايت- ويند سرف- غواصات) لحين صدور قرار آخر بشأنهم، مشدداً على سحب تراخيص أي مراكب تشهد تجمعات أو تقوم بالتشابك مع بعضها داخل مياه البحر وينتقل أفرادها من مركب إلى آخر.

كان محافظ البحر الأحمر أصدر قراراً استباقياً، الأحد 12 أبريل، بتعليق الرحلات البحرية للمراكب السياحية بجميع مدن المحافظة، وذلك قبل عيد شم النسيم لمنع التجمعات، حيث تشهد هذه الرحلات زحاماً لقضاء يوم شم النسيم.

وشمل قرار التعليق يخوت السفاري والمراكب الخاصة، واستثنى مراكب الصيد فقط وسمح لها بمزاولة عملها، ولم يُسمح بخروج أي رحلات بحرية منذ صدور قرار تعليق الرحلات، وساهم ذلك بشكل كبير في منع التجمعات والحد من انتشار الفيروس.