شكرا لقرائتكم خبر عن نادى قضاة مجلس الدولة يهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير يوسف البهى رئيس مجلس إدارة النادى بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى القوات المسلحة المصرية قادةً وضباطًا وجنودًا، وإلى الشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

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ذكر النادى فى بيان له، أن مصر استعادت فى هذا اليوم سيطرتها الكاملة على أرض سيناء بعد معركة شرف بذلت فيها قواتنا المسلحة الغالى والنفيس من دماء أبنائها، وتحمل فيها شعبنا الأبى تبعات هذه المعركة حتى اكتمال النصر، واكتملت الملحمة بنصر سياسى وقانونى كبير فى معركة استعادة طابا والتى كان أحد أبطالها قامة وعلم من أعلام مجلس الدولة هو المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة الأسبق.

أوضح النادى أن الاحتفاء بهذا اليوم هو تذكير لنا جميعًا بأن مصر بلدٌ عصيةُ على الكسر، وأن رايتها ستظل عالية خفاقة إلى يوم الدين.