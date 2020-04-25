شكرا لقرائتكم خبر عن مع المالكى.. صلاة التراويح في البيت نفس ثواب المسجد في زمن الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار شهر رمضان المبارك تلتقون والداعية الشيخ أحمد المالكى، الباحث الشرعى بالأزهر الشريف، وحلقات يومية تدور حول فضل رمضان وأهمية الدعاء وآدابه ، وفضل الذكر ، وهل الذكر منحصر في التسبيح والتحميد فقط ؟، وكيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى حلاوة العبادة ، وماذا يفعل من غلبته الهموم؟، هذا بجانب الرد على عدد من الأسئلة المتعلقة برمضان والصيام والوباء المنتشر الآن (فيروس كورونا).

وقال الشيخ أحمد المالكى، أن صلاة التراويح في زمن الوباء وغلق المساجد تكون في البيت، موضحا أن حكم صلاة التراويح سنة وصلاتها في المسجد أفضل من البيت لذلك جمع لها الناس سيدنا عمر بن الخطاب، كما أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى التراويح ثلاثة أيام فقط مع الصحابة ولم يخرج إليهم بعدها وقال خشية أن تفرض عليكم ، وفى زمن سيدنا أبو بكر الصديق كان الناس يصلونها فرادى ، لكن في زمن الوباء نصليها جماعة في البيت ونستحضر النية ومن صلى في البيت سيأخذ نفس الثواب

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