شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع الإشغالات ويغلق مطعما مخالفا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، بالجيزة حملة مكبرة اليوم بالتنسيق مع شرطة المرافق والتى أسفرت عن تحرير 6 محاضر إشغالات للطريق العام وتحرير محضر فض الشمع الأحمر لمركز صيانة شهير لإدارته بدون ترخيص وإعلان مجسم لصيدلية شهيرة بدون ترخيص، وغلق مطعم شهير في شارع جامعة الدول العربية لإدارته بدون ترخيص.

كما تم تحرير 5 محاضر انتظار اعلي الرصيف ورصد 3 معارض سيارات لم يسدد الرسوم المقررة لانتظار السيارات وتم التحفظ علي الدرجات النارية والاشغالات المخالفة في مخازن الحي لتحقيق الردع العام.

وفى السياق نفذ حى الدقى حملة مكبرة في نطاق الحي بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرصد أي مخالفات والعمل علي مواجهتها في الحال أسفرت عن رفع إشغال للطريق العام بفانوس رمضان بحجم ضخم بدون ترخيص فى شارع البطل احمد عبد العزيز كما تم رصد قيامه بإتلاف الرصف بوضع قوائم حديد لعمل انتظار خاص لدرجات نارية بدون ترخيص أمام معرض مشهور.

Advertisements

كما تم رفع إشغال بإعلان أمام صيدلية شهيره بشارع التحرير وتم عمل محضر إتلاف رصف وإلقاء مياه ملوثة في الطريق العام لمحل جزارة وتم ايداع الإشغالات في مخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة جميع أعمال التطوير علي مستوي المحافظة بالكامل، وبناءا عليه تابع اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي أعمال تطوير ميدان الثورة وشارع سليمان اباظه وشارع مشيل باخوم، حيث يتم أعمال التطوير بالانترلوك والأسفلت والتجميل والإنارة مع مشاركة المواطنين في هذه المنطقة بالرأي في اختيار أعمال التجميل وإمكان انتظار السيارات بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية، حرصا على خدمة المواطنين.