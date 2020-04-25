شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تؤجل امتحانات الدبلومات الفنية بسبب فيروس كورونا غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها، «التعليم» تؤجل امتحانات الدبلومات الفنية بسبب فيروس كورونا.. طارق شوقى: الاختبارات تبدأ 13 يونيو المقبل بدلا من 15 مايو.. وتستمر حتى 19 يوليو.. وامتحانات الثانوية العامة فى موعدها 7 يونيو

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