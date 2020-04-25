شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. زكاة الفطر 15 جنيها حد أدنى ويجوز إخراجها من أول يوم رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها، إعلان دار الإفتاء المصرية، أن زكاة الفطر هذا العام 15 جنيها حد أدنى ويجوز إخراجها من أول يوم رمضان.

السيسى فى ذكرى تحرير سيناء: ما كان لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح بكل الجبھات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه فى مثل ھذا الیوم، استعادت مصر كامل ترابھا الوطنى، وما كان ھذا لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء.

السجون تفرج عن 4011 سجينا بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

أفرج قطاع السجون عن 4011 سجينا تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء) لعام 2020.

غدا.. عودة جلسات إعلامات الوراثة بالمحاكم مع اتخاذ التدابير الاحترازية

تعود غدا الأحد جلسات إعلامات الوراثة فى المحاكم للعمل من جديد، نظرا لأهمية الخدمة للجمهور، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، حيث تم توجيه رؤساء المحاكم الابتدائية بعقد جلسات إصدار إعلامات الوراثة إعمالا لنص المادة 3/ 3 من قانون 10 السنة 2004 اعتبارا من يوم الأحد المقبل مع مراعاة قرار رئيس الوزراء بشأن منع التكدس واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار الوباء حفاظا على الصحة العامة.

قرينة الرئيس: عيد تحرير سيناء يمثل علامة بارزة ومضيئة فى تاريخ مصر الحديث

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، أن عيد تحرير سيناء يمثل علامة بارزة ومضيئة فى تاريخ مصر الحديث، ذلك اليوم الذى بددت مصر فيه الأوهام واستعادت من خلاله آخر شبر من تراب سيناء الحبيبة، بفضل سواعد وعقول أبنائها المخلصين وتضحياتهم العظيمة.

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 747 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب في مصر ، اليوم السبت ، تراجع 6 جنيهات في مصر، بعد ارتفاعها على مدار الثلاثة أيام الماضية لأعلى مستويات في مصر فوق 750 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا في مصر.

طقس ثالث أيام رمضان.. الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة والعظمى بالقاهرة 27 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد ثالث أيام رمضان، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

ابنة الطبيب اللواح تخرج من الحجر: رحلة العلاج قاسية.. الزموا بيوتكم.. فيديو

قالت إسراء ابنة الدكتور الشهيد أحمد عبده اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر- الذى توفي نهاية مارس الماضى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 57 عامًا- عقب خروجها من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى، بعد تعافيها من الإصابة بكورونا، إن رحلة العلاج كانت قاسية، استمرت 26 يومًا، مطالبة المواطنين بعد النزول من البيت إلا للضرورة.

Advertisements

الداخلية تضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 2 مليار

وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، حيث وجهت شرطة التموين حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 7986 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 73 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 15588 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 2104380 جنيه، وأثمرت عن ضبط 19 قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت 108190 لتر لبيعها فى السوق السوداء.

الكهرباء: فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة خلال رمضان لحل أى أعطال

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة رغم فرض حظر التجوال، موكدًا أن هذه الفرق مستمرة فى عملها على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال طارئة وعدم تحميل المواطنين أى أعباء أثناء ساعات الصيام فى ظل بدء ارتفاع درجات الحرارة.

هل يتم تأجيل امتحانات الثانوية العامة على غرار الدبلومات الفنية؟

طالب بعض طلاب الثانوية العامة، بتأجيل امتحاناتهم المقرر لها أن تنطلق 7 يونيو المقبل على غرار ما تم فى امتحانات الدبلومات الفنية من تأجيل لها لتبدأ 13 يونيو بدلا من 16 مايو، فهل تؤجل الثانوية العامة؟

رئيس شبين القناطر: نفوق خفافيش منزل الحزانية المهجور وحصرها لدفنها صحيا

أكد غريب أحمد على رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، قيام اللجنة المشكلة من محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، صباح اليوم، بالنزول للمنزل المهجور بقرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش في شبين القناطر، والذي كان تتخذه مجموعة من الخفافيش سكنا لها، للتأكد من نتائج الحملة التي تم شنها بالتنسيق مع الزراعة والطب البيطرى والبيئة ومعهد بحوث النبات الأسبوع الماضي.

الزراعة تعلن ارتفاع صادرات البطاطس لـ506 آلاف طن وفقا للاشتراطات الصحية

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ،إنه منذ بدء موسم تصدير بطاطس المائدة، ارتفاع صادرات المحصول لـ 506ألف طن إلى جميع الأسواق العالمية والاتحاد الاوربى منذ بدء التصدير وحتى الآن وجارى الشحن ،مع الالتزام بجميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير وجارى الشحن .

وزير الأوقاف: الحفاظ على حياة الساجد مقدم على عمارة المساجد

في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام لنشر الفكر الإسلامي الصحيح ، وإبراز سماحة الأديان ، ومواجهة الفكر المتطرف ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبرعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة افتتح مساء يوم الجمعة ملتقى الفكر الإسلامي ، والذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.

الرى تزيل تعديات أحد أعضاء مجلس النواب بمحافظة الجيزة على النيل

شنت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل صباح اليوم حملة لإزالة كافة أشكال التعدى التي تتم بمعرفة أحد أعضاء مجلس النواب والمتمثلة في أعمال ردم بالمجرى المائي وتعلية منسوب الأرض بإحدى القرى النيلية بمحافظة الجيزة، وذلك علي مسطح يجاوز خمسة آلاف متر مسطح .

غدا.. بدء ترخيص السيارات الجديدة بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية

تبدأ وحدات الترخيص على مستوى الجمهورية، غدا بترخيص المركبات الجديدة لأول مرة، كما يمكن لمالكى مركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولا يوجد عليها حظر، تجديد الترخيص واستلام الرخصة بمحل الإقامة أو لعنوان توصيل من خلال منافذ "فورى" وبوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت.