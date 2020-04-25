وكيل "عربية النواب": احتفالات تحرير سيناء تأتي وسط إنجازات غير مسبوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن القوات المسلحة نجحت في القضاء على العناصر الإرهابية بسيناء، وسط تحقيقات معدلات تنمية غير مسبوقة من خلال تنفيذ المشروعات القومية العملاقة.

وأكد في بيان له اليوم، أن احتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء هذا العام تأتي وسط إنجازات كبيرة وغير مسبوقة تحققت على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى هذا الجزء العزيز من أرض الوطن، رعاية خاصة.

وأشاد البرلماني، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي لاستصلاح نحو مليون فدان في سيناء وإتاحة كل الإمكانيات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، لبذل الجهد والعرق في سيناء والعمل على تحويلها إلى جنة خضراء في سنوات قليلة، خصوصًا أن سيناء تمتلك كافة المقدرات والثروات الزراعية والسياحية والمعدنية.

وأكد أن تنمية شبه جزيرة سيناء يستهدف تطهيرها من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، حفاظًا على هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، مشيدًا بالمشروعات القومية العملاقة ومشروعات البنية الأساسية غير المسبوقة التي نفذتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في سيناء ومنطقة القناة والتي ستجعل هذه المناطق واحدة من المناطق الاستثمارية الواعدة على مستوى المنطقة والعالم كله.