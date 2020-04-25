برلماني يطالب بتنفيذ تكليفات الرئاسة لحل مشكلات البحيرات والصيادين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مرسى للصيادين، لتحقيق الالتزام والسيطرة على بحيرة المنزلة، وبحث إمكانية تقديم مراكب لاستخدامها بنظام أكفأ وأفضل كمشروع صغير لهم، على أن تقوم وزارة الصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتشغيل جهاز GPS على كل مركب.

وأعلن زين الدين تأييده لتكليف الرئيس السيسي لرئيس الوزراء، أن يكون هناك كيان للبحيرات معني بهذه الأمور، مؤكدًا أن تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية سيقضي على ظاهرة التعدي على البحيرات وسيكفل استغلال جميع البحيرات المصرية أفضل استغلال لتنمية الثروة السمكية وسيقضي على جميع مشكلات الصيادين المصريين، مطالبًا من الحكومة وضع جدول زمني بتوقيتات محددة لتنفيذ هذه التكليفات المهمة.