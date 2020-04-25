مهمتنا فتح بيوت الله.. وزير الأوقاف: تصنيع كبائن تعقيم لاستخدامها في المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بتصنيع كبائن التعقيم لاستخدامها بالمساجد.

وقال وزير الأوقاف، في بيان له السبت، إن رسالة ودور ومهمة الوزارة الحقيقية هي بناء وفتح وعمارة المساجد وقراءة القرآن الكريم ونشر صحيح الدين وأن ما تم من عدد المساجد التي تم إعمارها في السنوات الست الماضية لم يحدث في تاريخ مصر.

وتابع: "ربما لم يحدث في تاريخ أي دولة أخرى في العالم في مثل هذه الفترة، حيث بلغ عدد المساجد التي تم بناؤها وإحلالها وتجديدها وصيانتها (3183) مسجدًا، وتم إنفاق نحو ستة مليارات جنيه على عمارة المساجد، وهو ما لم يحدث عبر تاريخ الوزارة، تم افتتاح (1170) مدرسة قرآنية، و(2505) مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم، وهو ما لم يحدث من قبل، ولا في أي دولة أخرى في مثل تلك الفترة، وذلك إضافة إلى مسابقات القرآن الكريم المحلية والعالمية، وافتتاح (69) مركزًا لإعداد محفظي القرآن الكريم، وجعل إتقان حفظ القرآن الكريم وحسن فهم مقاصده ومعانيه شرطًا لجميع أنواع الترقي أو السفر للخارج.

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وشدد على أن التعليق المؤقت للجمع والجماعات فلعلة الحفاظ على النفس بناء على الرأي الطبي المتخصص.

وأشار إلى أن ما طبقته وزارة الأوقاف المصرية هو عين ما يطبق في الدول العربية والإسلامية، حفاظا على النفس البشرية في ضوء ما قررته وزارات الصحة في جميع الدول من ضرورة تعليق التجمعات منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "أننا على أمل في الله (عز وجل) بقرب زوال هذه الغمة، وقد شرعنا من الآن في إعداد وتجهيز المساجد وصيانتها، مع تجهيز أكثر من 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش المساجد، مع خطة كبرى للنظافة والتعقيم المستمر، و تكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة تصنيع كبائن التعقيم لاستخدامها بالمساجد، مع الاستعداد لتخريج الدفعة الأولى من محفظي القرآن الكريم والتوسع في المدارس والمقارئ القرآنية على مستوى الجمهورية، وتفعيل مدارس تحفيظ القرآن الكريم الصيفية، وسيجعل الله (عز وجل) بعد عسر يسرًا بمنه وفضله وكرمه".