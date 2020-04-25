مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": الإفراج عن 4011 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": الإفراج عن 4011 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى إقالة كمال الهلباوي من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان بسبب دعوته للمصالحة مع جماعة الإخوان، من خلال اقتراح إنشاء مجلس حكماء، وذلك إداريًا للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.

عقد قطاع السجون لجان فحص لملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمالها إلى انطباق القرار على 3778 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وجاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2020.

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ألقى رجال مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب محل الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء.

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم السبت، إخلاء سبيل صاحب شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر على ذمة التحقيقات.

تم ضبط مالك شركة للمستلزمات الطبية، بدون ترخيص، لحجبه عن التداول كمية قدرها 11600 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتي، كحول طبي"، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

استعلمت نيابة السلام الأول اليوم السبت، الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب في واقعة مشاجرة على أثرها تعدى عليه مالك عقار وإصابته بإصابات خطيرة، وتبين أن حالته مازالت غير مستقرة.

تفاصيل الواقعة كشفتها مباحث القاهرة، بعدما تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، بلاغًا من ضباط مباحث السلام، بورود إشارة من مستشفى السلام العام بوصول الشاب "ح" الثلاثيني في حالة خطرة لإصابته وخضوعه بالعناية المركزه لتلقي العلاج.