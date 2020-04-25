أخبار مصر | أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن صالح صالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن رصد عدد من المخالفات لإعلان قطونيل هذا العام، والذي خالف فيه المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج، وأعلنها ضمن الأكواد والمعايير التي أطلقها

وقال "الصالحي" في تصريحات صحفية، إن لجنة الرصد بالمجلس، لم تتقدم بتقريرها للمجلس حتى الآن، وفور الانتهاء منه، ستقوم برفعه للمجلس بشكل نهائي، مؤكدًا أنها لم تتلق أي شكوى ضد الإعلان، ولكن قامت اللجنة بالرصد والمتابعة.

وأضاف أن الإعلان أثار استياء الجمهور بشكل ملحوظ، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تضمنه من محتوى يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري، فضلًا عن كونه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام المصري.

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وكان قد أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون، ضد أي مخالفة تتضمن تحريضًا أو إثارة للفتن بين الرأي العام، فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي تتخدها الدولة لمكافحة وباء كورونا.

وأشار المجلس في بيان سابق له، إلى متابعة لجانه المختصة لكافة ما ينشر أو يبث على الصحف ووسائل الإعلام، المتضمنة لآراء تثير الفتن بين أبناء الأمة، وخاصةً فيما يتعلق بإعادة فتح دور العبادة.

وقال المجلس في بيانه السابق، إن الجهات المختصة "الأزهر، الكنيسة، وزارة الأوقاف"، قد أعلنت رأيها في تلك الموضوعات، والتي جاءت جميعها متفقه مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت المجلس إلى ضرورة الالتزام التام من جانب الصحف ووسائل الإعلام، بدعم الإجراءات التى تتخذها الدولة في هذا الشأن، حمايةً لأرواح المواطنين.