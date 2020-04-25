أخبار مصر | فيتامين (سي) و(أ) .. نصائح "الصحة" لتقوية المناعة ضد كورونا (انفوجراف)

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر فيتامين (سي) و(أ) .. نصائح "الصحة" لتقوية المناعة ضد كورونا (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قدمت وزارة الصحة والسكان، نصائح للمواطنين تتضمن الفيتامينات التي تساعد في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل الإجواء الرمضانية التي تسيطر على البلاد الآن.
وجاءت النصائح ملخصة في فيتامين (سي) و(أ) وفوائدهما للجسم، كالآتي:
- فيتامين (سي) يساعد في تقوية المناعة، وهو موجود في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل الخضار كالفلفل الرومي والفواكه كالفرولة والجوافة والبرتقال واليوسفي.
- فيتامين (أ) يعمل على تقوية مناعة الجسم وهو موجود في الجزر والقرع والبطاطا والطماطم.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.
وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.
وقال مستشار وزيرة الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.