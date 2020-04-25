أخبار مصر | الأوقاف: تجهيز أكثر من ٣٠٠ ألف متر سجاد لتجديد فرش المساجد

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الأوقاف: تجهيز أكثر من ٣٠٠ ألف متر سجاد لتجديد فرش المساجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الأوقاف، أن رسالتها ومهمتها الحقيقية هي بناء وفتح وعمارة المساجد وقراءة القرآن الكريم ونشر صحيح الدين وأن ما تم من عدد المساجد التي تم إعمارها في السنوات الست الماضية لم يحدث في تاريخ مصر، وربما لم يحدث في تاريخ أي دولة أخرى في العالم في مثل هذه الفترة.

وتابعت الوزارة فى بيان صحفى، اليوم السبت، بلغ عدد المساجد التي تم بناؤها وإحلالها وتجديدها وصيانتها (3183) مسجدًا، وتم إنفاق نحو ستة مليارات جنيه على عمارة المساجد، وهو ما لم يحدث عبر تاريخ الوزارة. وأوضحت الأوقاف، أنه تم افتتاح (1170) مدرسة قرآنية، و(2505) مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى مسابقات القرآن الكريم المحلية والعالمية، وافتتاح (٦٩) مركزا لإعداد محفظي القرآن الكريم، وجعل إتقان حفظ القرآن الكريم وحسن فهم مقاصده ومعانيه شرطًا لجميع أنواع الترقي أو السفر للخارج، وتخصيص برنامج يومي للحديث عن الكمال والجمال والقيم الإيمانية والأخلاقية في القرآن الكريم تحت عنوان في رحاب القرآن الكريم لوزير الأوقاف يذاع يوميا على الفضائية المصرية والنيل الثقافية وقناة نايل لايف وإذاعة القرآن الكريم. Advertisements

وأكملت: أما التعليق المؤقت للجمع والجماعات فلعلة الحفاظ على النفس بناء على الرأي الطبي المتخصص.