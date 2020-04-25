أخبار مصر | استمرار أعمال تطهير أسواق العاصمة للحد من انتشار فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار أعمال تطهير أسواق العاصمة للحد من انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، تحت إشراف مديرية الصحة بتطهير وتعقيم سوق إيديال بالشرابية، كما تم إعادة تنظيم السوق بمعونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لإيجاد مساحات بين الباعة حرصًا على سلامتهم وسلامة المترددين عليهم.

ويأتي ذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها العاصمة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت العامة وواجهات المحال وأماكن الانتظار وأماكن التجمعات والأسواق بصفة دورية.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ومسئولي هيئة نظافة القاهرة، باستمرار حملات ازالة القمامة صباحًا ومساء، مع التركيز على استغلال فترة الحظر في تكثيف أعمال إزالة المخلفات، بالإضافة إلى أعمال تطهير وتعقيم شوارع العاصمة المستمرة يوميا.

وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، أن حملات النظافة ورفع للقمامة، تهدف للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وبدأت محافظة القاهرة عملية اصطفاف يومي بمناطق القاهرة الأربعة لعمال ومعدات النظافة خلال فترة الحظر تليها حملات مكثفة بكافة الأحياء لرفع تراكمات القمامة وتطهير وتعقيم الشوارع، حيث أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الحملة التي انطلقت مساء أمس بالمنطقتين الغربية والشمالية وشملت شوارع عابدين والموسكي والترعة البولاقية وخلوصي وروض الفرج ودوران شبرا والخلفاوي والساحل.

خروج 71 مصابا بكورونا من مستشفى العزل عقب تعافيهم

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال مستشار وزيرة الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.