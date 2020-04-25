شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يوجّه بمطاردة المتسوّلين خلال رمضان: «يسيئون للوجه الحضاري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، بشنّ حملات يومية على امتداد شهر رمضان لجمع المتسولين المنتشرين في شوارع المدينة خلال هذه الفترة.

وتم التنسيق بين المحافظ واللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد بمشاركة دوريات الشرطة مع أجهزة الأحياء والتضامن الاجتماعي لمطاردة هؤلاء المتسولين الذين يسيئون للوجه الحضاري لبورسعيد، كما يشكلون خطورة على الصحة العامة لقدومهم من محافظات مختلفة وانتشارهم وسط تجمعات المواطنين.

وناشد المحافظ أبناء بورسعيد تحري الدقة في توجيه أموال الزكاة والصدقات لمستحقيها فقط من خلال لجان الزكاة المعتمدة بالأوقاف وجمعيات المجتمع المدني، وللأسر المحتاجة في منازلها، وكذلك إلى أسر عمارات العزل في المناطق الشعبية، للحد من قدوم المتسولين لمحافظة بورسعيد.