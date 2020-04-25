شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يوجّه بمطاردة المتسوّلين خلال رمضان: «يسيئون للوجه الحضاري» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، بشنّ حملات يومية على امتداد شهر رمضان لجمع المتسولين المنتشرين في شوارع المدينة خلال هذه الفترة.
وتم التنسيق بين المحافظ واللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد بمشاركة دوريات الشرطة مع أجهزة الأحياء والتضامن الاجتماعي لمطاردة هؤلاء المتسولين الذين يسيئون للوجه الحضاري لبورسعيد، كما يشكلون خطورة على الصحة العامة لقدومهم من محافظات مختلفة وانتشارهم وسط تجمعات المواطنين.
وناشد المحافظ أبناء بورسعيد تحري الدقة في توجيه أموال الزكاة والصدقات لمستحقيها فقط من خلال لجان الزكاة المعتمدة بالأوقاف وجمعيات المجتمع المدني، وللأسر المحتاجة في منازلها، وكذلك إلى أسر عمارات العزل في المناطق الشعبية، للحد من قدوم المتسولين لمحافظة بورسعيد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
4,092
-
تعافي
1,075
-
وفيات
294
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بورسعيد يوجّه بمطاردة المتسوّلين خلال رمضان: «يسيئون للوجه الحضاري» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.