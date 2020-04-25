شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» بمستشفى قها للحجر الصحي لـ97 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى الحجر الصحي في قها، في بيان لها، السبت، خروج 8 حالات من المستشفى بعد تعافيهم من فيروس كورونا بعد ثبوت سلبية العينات الخاصة بهم مرتين متتاليتين.

وقالت الدكتورة أسماء عربي، نائب مدير المستشفى، إن عدد المتعافين من فيروس كورونا ارتفع إلى 97 بعد خروج 8 من المتعافين، اليوم.