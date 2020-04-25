شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إجراء 200 ألف اختبار بالكاشف السريع Rapit test للكشف عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم إجراء 200 ألف اختبار بالكاشف السريع Rapit test للكشف عن فيروس كورونا بين المواطنين بمختلف الموانئ والمطارات ومستشفيات الفرز بالجمهورية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان كافة المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعى وتقليل المخالطة والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من قبل كل فرد بالمجتمع لحماية نفسه وأسرته، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل فى المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائى صحى مما يقوى الجهاز المناعى، مشددة على أنه فى حال الشعور بأى أعراض يجب الاتصال فورا بالخطين الساخنين 105 و15335 أو التواصل من خلال خدمة الواتساب وتطبيق الموبايل الخاص بالوزارة أو التوجه لأقرب مستشفى حميات أو صدر لتلقى الخدمة الطبية.

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وكانت أوضحت الوزارة أن إدارة الفيروسات من أهم إدارات المعامل المركزية وهى المسئولة عن إجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد، بإجمالى قوى بشرية من الفرق الطبية على مستوى الجمهورية تصل إلى 900 فرد بينهم "أطباء، صيادلة، كيميائيون، فنيون معمل، وإداريون"، حيث تقوم المعامل بأخذ المسحات وتحليلها وإرسال النتائج لغرفة الأزمات بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مما ساهم بشكل كبير فى الاكتشاف المبكر للحالات المصابة وتحويلها إلى مستشفيات العزل لتلقى العلاج والرعاية الطبية.

وأشارت الوزارة إلى أنه حرصًا على رفع الكفاءة المهنية للعاملين بالمعامل المركزية وفروعها، قامت وزارة الصحة والسكان بتنظيم 50 دورة تدريبية للعاملين على كيفية أخذ المسحات وتطبيق معايير مكافحة العدوى أثناء التعامل مع العينات، علمًا بأن المعامل لديها فريق من مكافحة العدوى مدرب لحماية الأطقم الطبية من الإصابة، كما تم زيادة عدد معامل الفيروسات على مستوى الجمهورية إلى 27 معملًا من ضمنها 12 معملًا جارى زيادة طاقتهم الاستيعابية من 20 حالة إلى 100 حالة كل 5 ساعات، بهدف زيادة عدد المسحات للحالات المشتبه بإصابتها، كما تمتلك المعامل 36 جهاز تحليل pcr خاصا باختبارات فيروس كورونا المستجد منها 9 بالمعمل الرئيسى و27 بالفروع بالمحافظات، حيث تم ربط المعامل المركزية بالمعامل الفرعية من خلال شبكة إلكترونية موحدة؛ لضمان سرعة وصول النتائج حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان السرية التامة للبيانات، كما أنه جارى زيادة 12 جهازا pcr آخر خلال الشهر المقبل.