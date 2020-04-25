شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المفرج عنهم من السجون: السيسي منحنا فرصة حياة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي.. أعطانا فرصة جديدة للحياة الكويسة"، بهذه الكلمات تحدث المفرج عنهم بعفو رئاسي بمناسبة عيد تحرير سيناء عقب خروجهم من السجون.

وقال المفرج عنهم:" تعلمنا الدرس، ولن نعود لهنا مرة أخرى، وسعداء لتناول إفطار رمضان مع أسرنا، لقد أخطأنا في حق الجميع، وندمنا على ما فات، ولن نكرر الأخطاء".

وأردف المفرج عنهم:" تعلمنا خلف أسوار السجون مهن عديدة مثل النجارة والحدادة، لنتمكن من العمل الشريف عقب خروجنا من السجن".

وحول الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السجون خلف أسوار السجن، قال السجناء:" يتم التعقيم باستمرار، وعملية التطهير مستمرة، وهناك فحص طبي ودوري لنا، وكل الأمور مطمئنة".

وأفرج قطاع السجون عن 4011 سجينا تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2020.

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وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3778 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.