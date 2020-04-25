شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الداخلية تنتفض ضد الخارجين عن القانون ومخالفى إجراءات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد فيديو مواصلة أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن ضبط 30677 قضية تموينية متنوعة، وضبط 31392 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وغلق 11110 مكان نشاط تعليمى مخالف، وغلق 10878 محلا مخالفا لقرار الغلق.

وداهم قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية" و"السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها (70) متهم وبحوزتهم قطعتين سلاح أبيض، وضبط 8 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو "1,650 كيلو جرام لمخدر البانجو- 360 جرام لمخدر الحشيش – 95 جرام لمخدر الهيروين"، وتنفيذ 3391 حكم قضائى متنوع، وضبط 469 قضية متنوعة أخرى.

واستهدفت الحملات الأمنية الأسلحة النارية غير المرخصة، ونجحت في ضبط 594 قطعة سلاح نارى أبرزها "65 بندقية آلية – 101 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 39 مسدس – 389 فرد محلى الصنع – 1656 طلقة مختلفة الأعيرة – 1145 قطعة سلاح أبيض".

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وتمكنت الحملات الأمنية فى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية من ضبط ورشتين داخلهما "2 بندقية خرطوش– 10 فرد محلى الصنع– أدوات وأجزاء التصنيع".

ونجحت الحملات فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة فى تأمين تنفيذ 3364 قرار إزالة "حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل" بنطاق 26 مديرية أمن.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 384395 حكما قضائيا، بينها 1434 حكم جناية، و134298 حكم حبس، و194938 غرامة، و53725 مخالفة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 15 تشكيلا عصابيا، ضموا 42 متهماً، ارتكبوا 53 حادث سرقة متنوع، وضبط 109 قضايا أحداث، وإعادة 15 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 38 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة"، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 66 متهماً.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 167154 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها "22414 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 83 قيادة تحت تأثير مخدر، 2673 موقف عشوائى".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.