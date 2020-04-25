شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا بمستشفى العزل فى ملوى إلى 61 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا اليوم السبت بمستشفى العزل بمركز ملوي بالمنيا لـ 61 حالة بعد خروج 10 حالات جديدة وتوفيت حالة ثالثة لـ مسن مقيم بإحدي محافظات جنوب الصعيد .

وقال مصدر طبي ان الـ 10 حالات غادرت المستشفى بعد تمام شفائها وظهور نتائج العينات سلبية في مرحلتها الأخيرة ليصل إجمالي الحالات التي خرجت من المستشفى منذ افتتاحها إلى 61 حالة، ووفاة 3 حالات .

وأضاف المصدر أن الحالات الموجودة داخل مستشفى العزل بملوي كانت قد تم تحويلها من مختلف المحافظات وليست قاصرة على مخافظة المنيا.

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ، عن رفع الحجر الصحي عن الأسر التي تم عزلها منزليا بقرية منشية نيازي التابعة لمركز مغاغة، والذي بدأ من 8 - 4 – 2020 وحتى 22 – 4 – 2020 واستمر لمدة 14 يوما، بدون ظهور أية حالات إيجابية داخل القرية خلال فترة الحجر المنزلي لأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيها لفيروس كورونا المستجد.

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قال المحافظ: إنه تم إجراء عملية عزل المخالطين لتلك الحالات من قبل وزارة الصحة، وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وتم وضع خطة محددة لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية.

أوضح المحافظ، أنه تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بتقديم الدعم والمساندة للمواطنين وخاصة في مثل هذه الظروف الطارئة، تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير المساعدات العينية لتلك الأسر تحت الحجر الصحي المنزلي، وتم تخصيص عدد من كراتين المواد الغذائية واللحوم كمساعدات عينية للأسر داخل القرية، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتوفير كافة سبل الدعم بالقرى تحت الحجر الصحي الكامل، وذلك خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد دكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية لأهالي القرية، خلال فترة الحجر الصحي، والتي شملت جلسات تطعيم خارجية للأطفال داخل القرية، بالإضافة لوجود عيادات طبية متنقلة لخدمة أهالي القرية ومتابعة حالات المخالطين، كما تم توزيع حصة الألبان للأطفال داخل القرية.