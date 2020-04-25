شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد تحتفل بذكرى تحرير سيناء: كل عام ووطننا الغالى بسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعيد تحرير سيناء، قائلة :"كل عام ووطننا الغالى بسلام".

ونشرت السعيد صورة عبر حسابها الرسمى بانستجرام، للاحتفاء بذكرى تحرير سيناء، وعلقت عليها :"كل عام ووطننا الغالى بسلام".



هالة السعيد

وفى سياق آخر قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه فى مثل ھذا الیوم، استعادت مصر كامل ترابھا الوطنى، وما كان ھذا لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء.

وتابع الرئيس فى تغريدات على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"تحیة خالدة فى ھذا الیوم المجید إلى شھدائنا الأبرار من أبناء ھذا الشعب الأصیل، تحیة لرجال القوات المسلحة الذین خاضوا أشرف المعارك، تحیة لبراعة المفاوض المصرى، وكل من شارك فى صناعة ھذه الملحمة التاریخیة".

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وأضاف الرئيس:"عاشت مصر وطنا كریما عزیزا، نبذل من أجله كل غال ونفیس.. كل عام وأنتم بخير".

فيما أحيا المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، الذكرى 38 لعيد تحرير سيناء، قائلا: "تتجلى أعظم الأمثلة والعِبَر فى مواجهة التحديات.. حين تحقق النصر بفضل بسالة وتضحيات قواتنا المسلحة".

وكتب متحدث الخارجية، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "فى ذكرى تحرير سيناء الحبيبة، تتجلى أعظم الأمثلة والعِبَر فى مواجهة التحديات.. حين تحقق النصر بفضل بسالة وتضحيات قواتنا المسلحة، ومن خلفها وعى ومسئولية شعبنا العظيم.. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء".