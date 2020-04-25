شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تقرر صرف 50 ألف جنيه لأسر حالات الوفاة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن النقابة قررت صرف 50 ألف لحالات الوفاة من أعضائها، نتيجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك كدعم من النقابة لأسر أعضائها فى تلك الأزمة، مشيرا إلى أن ذلك بالإضافة إلى ما تم إقراره من قبل اتحاد المهن الطبية، بصرف 50 ألف جنيه لحالات الوفاة، و20 ألف جنيه لحالات الإصابة.

وأوضح بدوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بذلك تُصبح 3 نقابات طبية "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة"، من أربعة أعضاء باتحاد نقابات المهن الطبية، اتخذوا القرار نفسه لدعم أسر أعضائهم فى حالات الوفاة، وصرف 50 ألف جنيه لهم.

وكان قد قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف مبلغ عشرين ألف جنيه من الاتحاد لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، وذلك لمن يُصاب بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر، ويتم حجزه بأحد مستشفيات العزل، بالإضافة إلى صرف مبلغ خمسون ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، يستشهد بسبب عدوى الكورونا، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر.

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كما أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن إنه نظراً للجائحة التى تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، و لما يواجهه الأطباء وباقى أعضاء المهن الطبية فى مكافحة كورونا، دعم أسر حالات الوفاة بـ50 ألف جنيه لأعضائها من الأطباء البشريين.

وتبع ذلك إعلان النقابة العامة للصيادلة، قرار المستشار محمد فكرى الحارس القضائى للنقابة العامة للصيادلة، ولجنة إدارة النقابة، بدعم أسرة كل صيدلى متوفى نتيجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمبلغ 50 ألف جنيه، مشيرا إلى أن ذلك إضافة لما سيتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية فى حالات الوفاة، مؤكدة دعمها الكامل للصيادلة الذين يتصدرون الصفوف الأولى لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ويقدمون الخدمة الصحية لكافة المواطنين فى ظل الظروف الطارئة التى تتعرض لها البلاد.