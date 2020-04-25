شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المنشآت السياحية تدعم المطاعم بعبوات معقمات ومطهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية أن الساعات المقبلة ستشهد توزيع عبوات مطهرات وغدوات تعقيم على المنشآت السياحية بجمبع محافظات مصر، وذلك بالتعاون مع الغرف الفرعية، و فى إطار دعم الغرفة لأعضائها من الجمعية العمومية لمساعدتها فى الأزمة التى تواجهها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الغرفة أنها أنهت توزيع عبوات تعقيم على محافظة القاهرة الكبرى، فى حين ستشمل المرحلة الثانية توزيع نحو 5000 عبوة تعقيم ومطهر علي كافة المطاعم والكافتريات السياحية الأعضاء بالغرفة فى أنحاء الجمهورية .

ويأتى ذلك فى ظل السماح للمطاعم بالعمل خلال شهر رمضان وفق ضوابط وشروط معينه، أهمها الحفاظ على الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، واستخدام أدوات التعقيم والتطهير بشكل مستمر.

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وقال المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن هذا يأتي في إطار الجهود و التعاون المثمر والمتميز بين كل من وزارتى السياحة و الآثار و الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت السياحية، حيث تم الحصول على منحة مقدمة من يونيليفر للمنتجات الغذائية، بتقديم منحه لتوزيع نحو 5000 عبوة تعقيم ومطهر علي كافة المطاعم والكافتريات السياحية الأعضاء بالغرفة .

وأشاد رئيس الغرفة بالتعاون والتنيسق الجيد والسريع الذى تم بين الغرفة و محمد حسام ، مدير عام شركة يونيليفر للمنتجات الغذائية ، الذى قام بتسخير كافة إمكانيات الشركة وأطقمها البشرية للبدء الفورى فى أعمال توزيع العبوات ومن خلال مشاركة الغرفة ممثلة فى بهاء الدين عبد الستار، مسئول التدريب بالغرفة ، والذى أشرف على عملية التوزيع للمنشآت السياحية بالقاهرة الكبرى، لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

يذكر أن غرفة المنشآت السياحية، فى إطار دعمها لأعضاء الجمعية العمومية قد قررت تخفيض 50 ٪ من قيمة إشتراك العضوية عن العام الحالى 2020، كما بدأت في رد قيمة 50 ٪ للمنشآت التى قامت بسداد قيمة الإشتراك كاملاً، وذلك مساندة منها لهذه المنشآت وتخفيف بعض الأعباء المالية عنها من جراء الآثار السلبية التى خلقتها جائحة وباء كورونا على القطاع السياحى عامة والمطاعم والكافتيريات والمنشآت السياحية خاصة.