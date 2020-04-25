شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الفيتامينات التى تساعد فى تقوية المناعة ضد فيروس كورونا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، إنفو جراف عن أهم الفيتامينات التى تساعد فى تقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

وأوضح الانفوجراف أن فيتامين "سى" يساعد فى تقوية المناعة، وهو موجود فى الكثير من المنتجات الطبيعية مثل الخضار كالفلفل الرومى والفواكه كالفراولة والجوافة والبرتقال واليوسفى.

كما أن فيتامين "أ" يعمل على تقوية مناعة الجسم وهو موجود فى الجزر والقرع والبطاطا والطماطم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الجمعة عن ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم بعد خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وقال بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 294 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.