شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بيقولك .. إيه اللى متعملوش في رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الشيخ محمد منصور إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية، الحلقة الثانية من حلقات برنامج "الشيخ بيقولك"، حيث شرح فيها ماذا يجب ولا يجب أن نفعله في شهر رمضان الكريم.

وقال منصور :"يجب عليك أن تفعل كل جميل وأن تتخلى عن كل قبيح، فجميل الفعل حيث الطاعة والقرب من الله جل وعلى حيث الامتثال لسنة النبى صلى الله عليه وسلم فتعيش في عصرك بروح عصر النبوة فتكون في أرقى حالات الإيمان تعيش بجسدك على الأرض وروحك في السماء.. تكون بكل جميل بينك وبين عباد الله حيث الصفاء والمودة وحيث الإخاء فيترتب عليها رضوان الرحمن ".

وتابع منصور :"صحابي يخبر به النبى صلى الله عليه وسلم صحابته بأنه يطلع عليه رجل من أهل الجنة في ثلاث أيام متتاليات وماذا كان الفعل أنه لا يحمل في صدره لأحد من المسلمين غلاً".

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واختتم الشيخ محمد منصور إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية قائلاً:"افعل الجميل في شتى صوره .. جميل اللسان جميل الفعل جميل القلب ابتعد عن كل قبيح مهما كان فعلا كان أو كلاما كان أو حتى مجرد قبيح القلب من ضغينة وحقد فيجب عليك أن تحذر لما قاله صلى الله عليه وسلم :"رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش"