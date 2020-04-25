شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة يسلم 4 وحدات سكنية بعد إصلاحها لمتضررى حريق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، 4 وحدات سكنية بعد إصلاحها وتأثيثها للسكان المتضررين من حريق عقار بمنطقة القطامية بالتجمع الثالث، والذي نشب فيه حريق مدمر منذ عدة أشهر.
وقال المهندس أمين غنيم: تم تسليم الوحدات السكنية للأسر المتضررة جاهزة ومؤثثة بالكامل بعد رفع كفاءة العقار المحترق عقب ترميم آثار الحريق وانتهاء جهاز المدينة من إعادة الشئ إلى أصله حفاظا علي تلك الأسر التي لا ذنب لها فيما حدث، وإيمانا من جهاز القاهرة الجديدة بدور الدولة المصرية في مراعاة الأسر الأكثر احتياجا.
وتوجه المهندس آمين غنيم بخالص الشكر والتقدير للواء محمد الزينى، رئيس الغرفة التجارية بدمياط علي الدور الوطني الذى قام به من إهداء لجهاز القاهرة الجديدة بأثاث الـ 4 وحدات المتضررة من الحريق على نفقة الغرفة التجارية بدمياط، تضامنا مع سكان القطامية بمدينة القاهرة الجديدة المتضررين من الحريق.
جدير بالذكر أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة كان قد سبق واستأجر 4 وحدات سكنية مؤثثة للسكان المتضررين من الحريق بالقطامية أثناء الفترة الماضية، قبل إعادة الشىء إلى أصله ورفع كفاءة العقار، حماية للأسر المتضررة.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز القاهرة الجديدة يسلم 4 وحدات سكنية بعد إصلاحها لمتضررى حريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.