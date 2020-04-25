شكرا لقرائتكم خبر عن "مولاى أمة أحمدٍ فى كُربة.. فى محنة فى شدة وبلاء".. مناجاة لوزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف، مناجاة كتبها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حول الأحداث الراهنة التي تمر بها مصر. وجاء نص مناجاة وزير الأوقاف : عَلَّقْتُ حبلي عند بابك داعيا وعلمت أنك لا ترد دعائي أملت فيك الخير ربّي راجيًا وعلمت أنّيَ لا يخيب رجائي أنت الرحيم ومن سواك لضعفنا ولجبرنا في شدة ورخاء أنت الكريم فما تخيب قاصدا أنت المجيب وشافي الأدواء مولاي أمة أحمدٍ في كُربة في محنة في شدة وبلاء عز المصاب على الرضيع وأُمِّه في الحَجْرِ ترنو نحوه بعناء وتود لو تفدي ضناها رُوحُها ياللأمومة تحت قهر الداء يا رب فرج كربها وكروبنا لِتُبَدَّلَ السراءُ بالضراء أنت القدير ومن سواك بقادر Advertisements يا رب مُن َّ برحمة وشفاء يذكر أن هذه هي المناجاة الثانية التي تنشرها وزارة الأوقاف للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث جاء في المناجاة الأولى: يا خالق الخلق فَرَج كربة الحَرَم الغلق عزّ على العربان والعجم والنّاس عاجزةً لا شيء ينفعُها إلا رجاؤك يا منان ذا الكرم مصر الكنانة لطفا منك تحفظها حصن العروبة والإسلام من قدم ومن سواك لهذا الفضل نقصده ومن سواك لرفع الكرب والعُمّم * * * يا خالق الخلق حالي أنت تعلمُهُ ومن أتاك منيبا أنت تقبلكه يارب إني ببابك لا أغادره فمن أتاك كسيرا أنت تجبره

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