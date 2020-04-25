شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام توريد الأقماح للصوامع والشون بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت عمليات توريد القمح فى المحافظات، السبت، ووجه المحافظون الجهات المسوّقة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. فى المنيا، أعلن المحافظ أسامة القاضى انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون، وبلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة 10 آلاف طن و478 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة. ووجه «القاضى»، الجهات المسوّقة، سواء البنك الزراعى وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع، بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والتسلّم للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية.

وفى الغربية، أوضح المحافظ طارق رحمى أن إجمالى كمية القمح الموردة، بلغت 5 آلاف طن، وشدد المحافظ على المتابعة اليومية لعمليات تسلّم القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة. وفى البحيرة، أعلن المحافظ هشام آمنة توريد 16 ألف طن من القمح للصوامع والشون فى نطاق المحافظة من خلال 27 شونة و5 صوامع متطورة، متوقعًا أن تستوعب كل الكميات المنتظر توريدها.

وقال المهندس محمد الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه تم حصاد 31 ألفًا و660 فدانًا، وبلغ إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 386 ألفًا و705 فدادين، وإجمالى عدد الشون والصوامع الجاهزة لتسلّم القمح تبلغ 28 شونة وصومعة بنطاق المحافظة. وفى الشرقية، استقبلت الصوامع والشون 54 ألفًا و705 أطنان و170 كيلو قمح، من حصاد 77 ألفًا و200 فدان، من إجمالى 417 ألفًا و822 فدانًا مساحة منزرعة فى 52 صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة.