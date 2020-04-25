شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئي بعقار قديم شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انهارت أجزاء من عقار قديم مكون 3 طوابق بمنطقة أرض سباهي بحي المنتزه أول شرق الإسكندرية، اليوم السبت، دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.
تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 32 بشارع رقم 7 بأرض سباهي بمنطقة السيوف، وانتقل مسئولي وحدة الإزالة والتدخل السريع بالحي إلى موقع الحادث.
وتبين من معاينة مهندسى الحى أن العقار بناء قديم مكون من أرضي وطابقين علويين خالي من السكان، عدا محال تجارية بالطابق الأرضي، وانهيار أجزاء وتصدع أجزاء منه دون إصابات.
ومن جانبه، قال حمدي عبد العليم شامة، رئيس حي المنتزه أول، إنه تم وضع حواجز حديدية حول العقار واستدعاء مقاول الهدم لإزالة كافة الأجزاء الآيلة للسقوط حفاظا على حياة المواطنين والمارة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
4,092
-
تعافي
1,075
-
وفيات
294
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار جزئي بعقار قديم شرق الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.