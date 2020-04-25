شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئي بعقار قديم شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون 3 طوابق بمنطقة أرض سباهي بحي المنتزه أول شرق الإسكندرية، اليوم السبت، دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 32 بشارع رقم 7 بأرض سباهي بمنطقة السيوف، وانتقل مسئولي وحدة الإزالة والتدخل السريع بالحي إلى موقع الحادث.

وتبين من معاينة مهندسى الحى أن العقار بناء قديم مكون من أرضي وطابقين علويين خالي من السكان، عدا محال تجارية بالطابق الأرضي، وانهيار أجزاء وتصدع أجزاء منه دون إصابات.

ومن جانبه، قال حمدي عبد العليم شامة، رئيس حي المنتزه أول، إنه تم وضع حواجز حديدية حول العقار واستدعاء مقاول الهدم لإزالة كافة الأجزاء الآيلة للسقوط حفاظا على حياة المواطنين والمارة.