شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد 4 مشروعات عملاقة فى مدينة الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من المشروعات القوميه فى مدينة الخانكة والجاري إنشائها ضمن خطة الدولة للنهوض بالخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين

بدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى الخانكة المركزي لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ موضحا أن المستشفي بلغت تكلفتها 220 مليون جنيه وتتكون من 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي و بلغت نسبة التنفيذ حوالي 95% وجاري العمل لتسليم المستشفي في القريب العاجل.

وتفقد المحافظ أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية حيث تم الأنتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال ووجه بتلافي تلك الملاحظات والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية

كما تفقد المحافظ مشروع سحارة بلبيس والبالغ عددها 5 بوابات كبيرة وتبلغ تكلفة المشروع100 مليون جنيه بتمويل من الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي بالقاهرة و تعمل السحارة على نقل مياه مصرف بلبيس الى بحر البقر والذي يصب في بحيرة المنزلة من أسفل ترعة الإسماعيلية حيث يتم الانتهاء والتسليم 30/6/2020.

وتفقد «الهجان» كوبري أبو زعبل الجديد الذي تم إنشائه على ترعة الإسماعيلية بتكلفة تجاوزت 100 مليون جنيه و تبلغ نسبه تنفيذه 99% حيث ووجه المحافظ بتوسعه نزله الكوبري من ناحيه طريق مصرف الجبل الاصفر ورصف الطريق أيضا، مؤكداً أنه بافتتاحه ستحدث إنفراجة مرورية كبيرة.

كما تابع «الهجان» جولته بتفقد محطة صرف صحى قري المنايل وكفر حمزة بطاقة 10 الاف م3 وتبلغ نسبة التنفيذ 99% بتكلفة 308 مليون جنيه كما تفقد محطة مياه سرياقوس العملاقة والتي تعمل بطاقة 145 ألف متر مكعب / يوم ( 1700 لتر / ثانية) وتعمل باحدث النظم وتعد من أكبر المحطات وتقع علي مساحة 12 فدان وتخدم حوالي مليون نسمة من قرى سرياقوس وسندوة وكفر حمزة والمنايل وعرب العيايدة والمنية والجبل الأصفر والقلج وسيتم التشغيل التجريبي لها قريبا

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