اليوم العاشر من العزل.. استمرار أعمال التطهير وتوفير السلع لـ«كفر العجمي» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال التطهير والتعقيم وتوفير السلع الغذائية لأهالي قرية كفر العجمي، التابعة لمركز ومدينة بيلا، الخاضعة للعزل الصحي، لليوم العاشر على التوالي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
وأكد «نور الدين»، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم للقرية بصفة دورية في كافة الشوارع والمنازل والمباني بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها، موضحاً أن المحافظة ملتزمة بتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة، وتوفير احتياجات الأهالي من السلع الغذائية وكافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.
وأشار المحافظ، إلى وجود السيارة المكبس لرفع المخلفات، والتخلص منها بشكل آمن، والعمل على تطهيرها وتعقيمها أولاً بأول، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
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