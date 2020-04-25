شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تواصل حملات تطهير وتعقيم منافذ تقديم الخدمة الطبية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، أعمال التطهير اليومية لجميع المنشآت الطبية، وغير الطبية، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، والمحال التجارية، بعد مواعيد الغلق، بالإضافة إلى قيام الفرق الطبية بأعمال التطهير والجرد بجميع الأقسام الطبية بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة، حيث يتم التطهير والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتم تكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ والباعوض، وذلك بإستخدام أجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية، ومكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه العمومية، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

اعمال التطهير والتعقيم لجميع المنشآت الطبية وغير الطبية بالشرقية ضمن الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا

اعمال التطهير والتعقيم لجميع المنشآت الطبية وغير الطبية بالشرقية ضمن الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا

اعمال التطهير والتعقيم لجميع المنشآت الطبية وغير الطبية بالشرقية ضمن الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا

اعمال التطهير والتعقيم لجميع المنشآت الطبية وغير الطبية بالشرقية ضمن الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا

اعمال التطهير والتعقيم لجميع المنشآت الطبية وغير الطبية بالشرقية ضمن الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا