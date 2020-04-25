شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي يوجه رسالة عاجلة لوزير الأوقاف بشأن «منع القرآن» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الشيخ خالد الجندي، برنامجه لعلهم يفقهون على قناة DMC، بتوجيه رسالة إلى الدكتور محمد مختار جمعة، يطالبه فيها بالسماح بإذاعة القرآن عبر مكبرات الصوت في المساجد قبل صلاتى المغرب والفجر.

وقال «الجندي»: «أجدني مضطرًا لاتخاذ موقف، لازم أصحاب القرار يحترموا الناس اللي زى حالاتي وزى الجماهير، يجب على كل مسؤول أن يشعر بنبض الناس».

وتابع «الجندي»: «نمارس دورنا في الوعي لمحاصرة فيروس كورونا ونقدره، لكن لا نجدد مبرر لمنع القرآن من الميكرفون في المغرب والفجر»، مشيرًا إلى أن «الريف المصري لا قيمة له بدون قرآن المغرب وعند آذان الفجر».

وأوضح «الجندي» أنه يريد تشغيل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في مساجد مصر قبل المغرب والفجر.

ووجه حديثه إلى وزير الأوقاف، قائلاً: «هذا التماس ونحن نقدر جهودك ونحن نعلم حملة التجديد والتطوير التي تقوم بها في مساجد مصر لا أحد يزايد على حرصكم على الدين، ولكننا محتاجين نسمع القرآن قبل آذان المغرب والفجر».

وتابع: «امبارح تكلمت عن مواقفك البطولية وعن حسمك وقيادتك ومواجهتك للأزمات

لكن اسمح لي أنا مختلف مع سيادتك، وبنطالبك بالإستجابة للناس«.

وقال «الجندي»: «إحنا عارفين إن هذا الأمر لم يأتي في الكتاب والسنة لكن في حاجة اسمها عرف وكيان مجتمعي، هناك جائحة نفسية، وهناك ناس كل أمنيتهم يسمعوا قرآن في رمضان».

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واستدعى «الجندي» في حديثه عبر قناة DMC مواقف سابقة له، قائلًا: «يوم ما كانت هناك دعوة لإبطال تداول دعوة هل صليت على النبي اليوم؟ أنا الوحيد اللي قولت وقتها إن دي دعوة كريمة، وقلت منذ متى كانت تحارب دعوات الصلاة على النبي، وأصريت على هذا الأمر ووضحته، ولم يكن لي هدف سوى الفوز بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام».

وأضاف «الجندي»: «كما تصديت من قبل لحملة منع النقاب في الشارع، وقولت إن ده تدخل في حرية الناس، وتدخلت من قبل أيضًا لمنع آذان صلاة الفجر، وقولت امنع التواشيح لكن آذان الفجر لأ».