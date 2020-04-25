شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 طلاب ثانوي تحرشوا بطالبة في الإعدادي بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 3 طلاب بالمرحلة الثانوية في كفر شكر، اتهمتهم ربة منزل بالتحرش بابنتها، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق. تلقى العميد أنور حشيش، مأمور مركز كفر شكر، بلاغًا من «ا. ع»، ربة منزل، وابنتها «ر. ح» بالصف الثاني الإعدادي بتضررهما من 3 طلاب بالثانوي الفني بالتعدي على ابنة المبلغة بالتحرش، وتحسس أماكن حساسة من جسدها، وألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بالواقعة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 4,092

تعافي 1,075

وفيات 294

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