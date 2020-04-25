شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فتح المنزل المهجور بـ«الحزانية».. نفوق الخفافيش ونقلها للمدفن الصحي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن غريب أحمد، رئيس مجلس مدينة شبين القناطر بالقليوبية، القضاء على الخفافيش الموجودة بمنزل بقرية الحزانية، بعد أسبوع من غلقه، بناء على تعليمات اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه تم فتحه، اليوم، و«تبين نفوق الخفافيش بأكملها وقمنا بتطهير العقار وتجميع النافق منها ودفنه بالمدفن الصحي».

وأضاف «غريب» أنه تم بالتنبيه على ورثة العقار بغلقه لعدم عودة الخفافيش مرة أخرى.

كان عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعلن أن اللجنة التي أرسلتها وزارة الزراعة لمعاينة منزل مسكون بالخفافيش بقرية الحزانية بشبين القناطر توصلت إلى أن المنزل مهجور ومكون من خمسة طوابق عبارة عن بدروم وأرضى وثلاثة طوابق، وتبين من المعاينة وجود أعداد من الخفافيش (آكلة الفاكهة) ومتمركزة في الطابقين الثانى والثالث علوى فقررت اللجنة التعامل مع الأمر من اتجاه علمى.

نفوق الخفافيش بمنزل فى قرية الحزانية بالقليوبيه

نفوق الخفافيش بمنزل فى قرية الحزانية بالقليوبيه