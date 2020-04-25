شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط: 60 جمعية أهلية تعمل بمنظومة الجمع السكني للمخلفات الصلبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رجب محمود، مدير إدارة المخلفات الصلبة بأسيوط، إنه بالتعاون مع الاستشاري بالمحافظة بدراسة الاحتياجات الفعلية للمراكز والأحياء، تم إعادة توزيع عدد 15 تروسيكل تم توزيعهم على مراكز المحافظة.

وأضاف «رجب» أنه تم توزيعهم بواقع (عدد 4 مركز أسيوط، وعدد 4 مركز ديروط، وعدد 3 مركز القوصية، وعدد 2 مركز البداري، وعدد 2 مركز أبنوب) لتحقيق أقصى استفادة من هذه المعدات الموردة للمحافظة من البرنامج الوطني لتنفيذ مشروعات الجمع من المنازل بمشاركة منظمات المجتمع المدني الراغبة في تقديم خدمات إدارة المخلفات الصلبة للمواطنين.

وأشار إلى تشجيع الشباب ومنظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في المشاركة مع الإدارة المحلية لتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة، لافتاً إلى أن المحافظة خلال الفترة الماضية قد قامت بتدشين العديد من مشروعات الجمع الأولي من المنازل في العديد من الوحدات المحلية حيث بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها حاليا عدد 60جمعية أهلية تعمل بمنظومة الجمع السكني للمخلفات الصلبة.

توزيع معدات المخلفات الصلبة بأسيوط

توزيع معدات المخلفات الصلبة بأسيوط

توزيع معدات المخلفات الصلبة بأسيوط